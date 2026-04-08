Garnacho może opuścić Chelsea. Sensacyjne przenosiny na horyzoncie

Chelsea jest gotowa rozstać się z Alejandro Garnacho. Kontakt z argentyńskim skrzydłowym nawiązało River Plate - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho nie spełnia oczekiwań w Chelsea, przez co jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Z najnowszych informacji mediów wynika, iż londyński klub będzie otwarty na sprzedaż lub wypożyczenie argentyńskiego skrzydłowego podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Tym samym pobyt lewego napastnika na Stamford Bridge może zakończyć się znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładano, zwłaszcza że konkurencja w ofensywie ekipy The Blues jest bardzo duża.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Garnacho może obrać sensacyjny kierunek. Kontakt z zawodnikiem nawiązało bowiem River Plate, które mogłoby zapewnić mu status największej gwiazdy zespołu.

Argentyński klub marzy o sprowadzeniu 21-letniego atakującego, choć w tym przypadku problemem może okazać się wysoka pensja piłkarza. Czas pokaże, czy wciąż perspektywiczny skrzydłowy zdecyduje się na powrót do ojczyzny.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny występuje w barwach drużyny Niebieskich od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do zachodniego Londynu za ponad 46 milionów euro z Manchesteru United. W aktualnej kampanii rozegrał 37 meczów, zdobył 8 bramek oraz zanotował 4 asysty. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku, co daje Chelsea silną pozycję negocjacyjną w kontekście ewentualnych rozmów transferowych.