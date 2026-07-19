Alejandro Garnacho może zostać w Premier League. Nowa opcja na stole

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Aston Villa zagięła parol na Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho znajduje się na wylocie z Chelsea. Londyński gigant nie wiąże przyszłości z 22-letnim skrzydłowym, który najprawdopodobniej opuści Stamford Bridge podczas letniego okienka transferowego. W ostatnich dniach reprezentant Argentyny był poważnie łączony z przeprowadzką do Romy, jednak włoski klub może zostać wyprzedzony na ostatniej prostej przez innego przedstawiciela Premier League. Sytuacja zawodnika pozostaje otwarta, a kolejne tygodnie mogą przynieść ważne decyzje dotyczące jego dalszej kariery.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, zainteresowanie Garnacho wykazała bowiem Aston Villa. Chelsea prowadzi obecnie rozmowy z władzami klubu z Birmingham w sprawie transferu Morgana Rogersa i przy okazji negocjacji pojawił się temat argentyńskiego skrzydłowego, który mógłby powędrować w przeciwnym kierunku. Obie operacje nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, ale taki układ może ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia. Nie wiadomo jeszcze, czy sam piłkarz zdecyduje się pozostać w Anglii, czy wybierze możliwość gry we Włoszech.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny trafił do zespołu The Blues w sierpniu 2025 roku, kiedy przeniósł się do Londynu z Manchesteru United za ponad 46 milionów euro. W poprzednim sezonie Garnacho rozegrał 43 spotkania, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2032 roku, co daje Chelsea bardzo mocną pozycję negocjacyjną. Serwis „Transfermarkt” wycenia atakującego na niespełna 30 milionów euro, a przyszłość skrzydłowego wciąż pozostaje dużą niewiadomą.

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