Liverpool latem ma zakończyć współpracę z Alissonem Beckerem. Jak się okazuje, wytypowano kandydata na nowego bramkarza. Na radarze The Reds znalazł się Diogo Costa z FC Porto - informuje Ekrem Konur.

Diogo Costa wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool będzie chciał latem wzmocnić pozycję bramkarza. Alisson Becker zapewne powędruje do Juventusu. Giorgi Mamardashvili natomiast nie daje spokoju między słupkami. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że The Reds wytypowali odpowiedniego kandydata do transfer. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Diogo Costa z FC Porto.

Transfer reprezentanta Portugalii będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Klauzula odstępnego w umowie bramkarza z jego obecnym pracodawcą wynosi 52 miliony funtów. Taką kwotę zatem musi wyłożyć na stół angielski gigant, jeśli chce nawiązać współpracę z jednym z najlepszych golkiperów na świecie.

Diogo Costa jednak nie jest jedynym bramkarzem obserwowanym przez Liverpool. Na celowniku The Reds znajdują się również Bart Verbruggen, Robin Roefs, James Trafford. Portugalczyk jednak ma największe uznanie w oczach włodarzy z Anfield Road. Czas pokaże, czy gwiazda FC Porto finalnie wyląduje pod skrzydłami Arne Slota.

Diogo Costa w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań między słupkami portugalskiego giganta. 26-latek może się pochwalić znakomitą liczbą czystych kont. Udało mu się bowiem aż 24 mecze zakończyć na zero z tyłu.