Wiśniewski błyszczy nie tylko w reprezentacji. Ależ forma w klubie

Wiśniewski z nagrodą MVP ostatniego meczu

Przemysław Wiśniewski był jednym z absolutnych odkryć wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Środkowy obrońca zaprezentował się w meczach przeciwko Holandii oraz Finlandii bardzo dobrze i właściwie można śmiało powiedzieć, że był czołową postacią całego zespołu. Były gracz Górnika Zabrze nie tylko doskonale radził sobie w grze defensywnej, ale i był groźny pod bramką rywali, gdzie mógł nawet zdobyć gola w drugim meczu.

Po powrocie z meczów reprezentacji okazuje się, że dobra forma Przemysława Wiśniewskiego nadal się utrzymuje. Polak został bowiem wybrany właśnie najlepszym graczem niedzielnego meczu przeciwko Empolii. Jego Spezia zremisowała 1:1, ale nagroda MVP i tak powędrowała do defensora.

Przemysław Wiśniewski w obecnym sezonie włoskiej Serie B na koncie ma już cztery występy. Łącznie dla Spezii do tej pory rozegrał 57 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Na jego koncie są także występy w Venezii oraz przede wszystkim Górniku Zabrze, gdzie wystąpił prawie 140 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego reprezentanta Polski na 2,2 miliona euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

