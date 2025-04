Mancini dostał ofertę. Zgłosił się do niego klub reprezentanta Polski

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Sampdoria chciała zatrudnić Roberto Manciniego

Roberto Mancini w ostatnich latach odpowiadał za wyniki reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Dla pracy z tamtejszą drużyną narodową zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Włoch. Warto odnotować, że “Squadra Azzurra” pod jego wodzą sięgnęła po Mistrzostwo Europy w 2021 roku. Przygoda na Półwyspie Arabskim nie potoczyła się po jego myśli, a po nieco ponad roku postanowił odejść.

W ostatnich tygodniach włoskie media łączyły go z posadą trenera Juventusu. Część sugerowała nawet, że doszedł do porozumienia ze “Starą Damą”. Ostatecznie nie trafił do Turynu, ale na brak ofert narzekać nie może. Ostatnio zgłosił się do niego klub z… Serie B.

Ceniony włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio poinformował, że Mancini otrzymał propozycję z Sampdorii. Drużyna z Genui walczy o utrzymanie na zapleczu Serie A. Aktualnie zajmuje 18. miejsce z dorobkiem 32 punktów. Swoim doświadczeniem miał pomóc ekipie, w której występuje Bartosz Bereszyński utrzymać się na drugim poziomie rozgrywkowym.

Mancini z propozycji nie skorzystał, odrzucając ofertę Sampdorii. Nic w tym dziwnego, bowiem 60-latek z całą pewnością wolałby pracować na najwyższym poziomie. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że latem w Serie A dojdzie do kilku zmian na ławkach trenerskich.

#SerieB | @sampdoria, #Mancini non sarà il prossimo allenatore: l'ex CT dell'Italia ha deciso di declinare la proposta del club. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 7, 2025

W przeszłości Mancini był piłkarzem Sampdorii, której barw bronił w latach 1982-1997. Dla klubu z Ligurii rozegrał 567 spotkań, zdobywając w nich 171 goli. Na swoim koncie ma m.in. Scudetto z 1991 roku, Puchar Zdobywców Pucharów z 1990 roku oraz cztery Puchary Włoch.