Ziółkowski porównuje AS Romę do Legii Warszawa. Przepaść

fot. Federico Proietti Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski cieszy się z transferu. Widzi przyszłość w AS Romie

Jan Ziółkowski szybko zdecydował się na zagraniczny transfer. Tego lata postanowił opuścić Legię Warszawa i skorzystać z okazji, aby trafić do Serie A. Po utalentowanego defensora zgłosiła się AS Roma, która wygrała rywalizację z innymi klubami. Polski zespół zarobił na transferze wychowanka aż sześć milionów euro, a Ziółkowski przeniósł się do stolicy Włoch.

Oczywiście początki nie są dla niego łatwe. 20-latek wystąpił w dwóch spotkaniach, pojawiając się na boisku w drugich połowach. Póki co gromadzi niewiele minut, ale pozostaje spokojny i ma świadomość, że musi dopiero zapracować na zaufanie.

Ziółkowski nie żałuje transferu do AS Romy. Porównuje pobyt we Włoszech do czasów spędzonych w Legii Warszawa i wskazuje kluczowe różnice. Przekonuje, że tam łatwiej o rozwój, gdyż na co dzień mierzysz się ze znacznie lepszymi piłkarzami.

– Wiem, do jakiego klubu trafiłem i staram się wywalczyć jak najmocniejszą pozycję. (…) Jestem zadowolony z tego, co mam, a to dopiero początek.

– AS Roma to zupełnie inny poziom niż nawet gra z Legią w europejskich pucharach. Codziennie mierzysz się z lepszymi piłkarzami i dzięki temu się rozwijasz. Mam plan na karierę, chciałem, by jednym z jej etapów były Włochy, nieprzypadkowo uznawane za ojczyznę obrońców. A, skoro nadarzyła się taka okazja, to chciałem tam trafić – porównał Ziółkowski w wywiadzie dla TVP Sport.