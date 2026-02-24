Zieliński ostatnią deską ratunku! W nim Włosi widzą nadzieję dla Interu

11:58, 24. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Interista

Inter Mediolan stoi przed trudnym zadaniem w Lidze Mistrzów. Żeby awansować do 1/8 finału, muszą pokonać Bodo/Glimt różnicą trzech bramek. Ostatnią deską ratunku dla Nerazzurrich ma być Piotr Zieliński.

Piotr Zieliński
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński poprowadzi Inter do awansu? Chivu oprze na nim grę

Inter Mediolan w losowaniu rundy play-off Ligi Mistrzów trafił na teoretycznie słabszego rywala, jakim jest Bodo/Glimt. Mistrz Norwegii udowodnił jednak, że potrafi napsuć krwi zdecydowanie wyżej notowanym rywalom. W tegorocznej edycji europejskich pucharów odprawili z kwitkiem Manchester City i Atletico Madryt. Tydzień temu dołożyli do tego grona Nerazzurrich.

Mediolańczycy przegrali w Norwegii (1:3), komplikując sobie kwestie awansu do najlepszej szesnastki turnieju. We wtorek na Giuseppe Meazza będą walczyć o odwrócenie losów dwumeczu. Włoska prasa jest przekonana, że kluczowy w tej sytuacji będzie Piotr Zieliński.

Serwis L’Interista pisze o kluczach do środka pole, jakie Chivu powierzy Zielińskiemu. Ponownie to reprezentant Polski ma być tym, który pociągnie Inter Mediolan, tak jak bywało to w ostatnich tygodniach m.in. w starciu z Juventusem.

Po raz kolejny zostaną mu powierzone klucze do środka pola. Czekają go nadgodziny ze względu na nieobecność Calhanoglu. Zieliński jest jak dotąd jednym z najjaśniejszych punktów Interu na początku 2026 roku. Jego forma sprawiła, że nikt w Mediolanie ani przez moment nie zatęsknił za Calhanoglu – pisze serwis L’Intersita.it

– Musi utrzymać wysoki poziom w meczu z Bodo/Glimt, który może okazać się przełomowy dla dalszej części sezonu Nerazzurrich. Obok niego zagrają Barella i Mkhitaryan, ale to na Zielińskim opiera równowagę i organizację gry ofensywnej Chivu. Trener liczy również na jego skuteczność pod bramką rywala. Zieliński potrafi strzelać decydujące gole. Wystarczy zapytać o to Juventus – czytamy.

