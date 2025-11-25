Zalewski z problemami w Atalancie! Włosi nie mają wątpliwości

Nicola Zalewski stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Na dodatek Atalanta zmieniła niedawno trenera. O sytuacji reprezentanta Polski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet opowiedział włoski ekspert.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Trudna sytuacja Zalewskiego w walce o pierwszy skład Atalanty

Nicola Zalewski w letnim oknie transferowym dwukrotnie zmienił klub. Najpierw po zakończeniu wypożyczenia został wykupiony przez Inter Mediolan. Następnie został sprzedany z zyskiem, przechodząc do Atalanty Bergamo. 23-latek urodzony w Tivoli bardzo szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Natomiast wszystko zmieniło się w momencie, gdy doznał kontuzji.

Na przełomie września i października leczył uraz mięśniowy. Niestety po powrocie do zdrowia stracił miejsce w pierwszym składzie na rzecz Davide Zappacosty. Andrea Losapio, dziennikarz Corriere dello Sport w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wyjaśnił, jak wygląda sytuacja reprezentanta Polski. Jego zdaniem wahadłowy będzie grał często, ale nie wiadomo, w jakim wymiarze. Wpływa na to m.in. ostatnia zmiana trenera. Nowym szkoleniowcem został Raffaele Palladino, który zastąpił zwolnionego Ivana Juricia.

– Trudno powiedzieć, jak będzie teraz wyglądać sytuacja Zalewskiego, bo jest nowy trener, Palladino zastąpił Juricia. Zalewski miał dobre wejście do Atalanty, ale w kadrze jest wielu zawodników jak Zappacosta czy Raoul Bellenova. Myślę, że będzie grał w wielu meczach, ale nie jestem pewien w jakim wymiarze – mówił Andrea Losapio w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Zalewski był podstawowym piłkarzem, ale po kontuzji częściej gra Zappacosta. Zalewski to dalej ważny zawodnik Atalanty, ale nie miał aż takiego wpływu na grę, by odzyskać miejsce w składzie – dodał dziennikarz Corriere dello Sport.

Jak na razie Zalewski wystąpił łącznie w 9 meczach, w których zdobył jednego gola i zaliczył asystę. Na boisku spędził 496 minut.