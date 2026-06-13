Barcelona rozpoczęła działania prawne przeciwko Florentino Perezowi, donosi Marca. Klub domaga się wycofania głośnych oskarżeń dotyczących afery Negreiry i zapowiada dalsze kroki, jeśli prezes Realu Madryt nie zmieni swojego stanowiska.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

FC Barcelona żąda przeprosin od Pereza

Barcelona kilka dni temu zapowiedziała reakcję na słowa Florentino Pereza i teraz oficjalnie przeszła do działania. Klub poinformował o złożeniu formalnego wniosku poprzedzającego wniesienie pozwu karnego za pomówienie przeciwko prezesowi Realu Madryt.

Sprawa dotyczy wypowiedzi Pereza związanych z aferą Negreiry. Szef Królewskich stwierdził między innymi, że była to największa afera korupcyjna w historii futbolu i zapowiedział przekazanie UEFA obszernej dokumentacji dotyczącej całej sprawy.

Barcelona uznała te słowa za nieprawdziwe i godzące w dobre imię klubu. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że celem podjętych działań jest doprowadzenie do wycofania przez Florentino Pereza określonych wypowiedzi, które zdaniem władz Blaugrany były świadomie fałszywe oraz szkodliwe dla reputacji klubu.

Jeżeli prezes Realu nie zmieni swojego stanowiska, Barcelona zapowiada złożenie pozwu karnego o zniesławienie. Tym samym konflikt pomiędzy dwoma największymi klubami Hiszpanii może przenieść się z boiska i medialnych wypowiedzi na salę sądową.

Już wcześniej pełniący obowiązki prezesa Barcelony Rafa Yuste zapowiadał zdecydowaną reakcję. Działacz podkreślał, że klub nie pozwoli na podważanie swojej reputacji i jest przekonany o swoich racjach w ewentualnym postępowaniu sądowym.