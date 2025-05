Zalewski na ustach wszystkich we Włoszech! Co za słowa

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski w formie

Nicola Zalewski zawsze przejawiał spory talent. Właściwie można powiedzieć, że przez ostatnie sezony nie do końca go pokazywał, szczególnie jeśli chodzi o mecze klubowe, bowiem w reprezentacji Polski – mówiąc kolokwialnie – dowoził. Teraz jednak zaczął także zbierać bardzo dobre recenzje w piłce klubowej i to w dodatku w zespole Interu Mediolan, a nie AS Romy, co wydawałoby się nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu.

Z powodu dobrych meczów Inter ma zamiar wykupić Zalewskiego za około 6 milionów euro z Romy, ale Polak nadal imponuje pomimo tego, że decyzja była podjęta już jakiś czas temu. W ostatnim meczu przeciwko Como zaprezentował się z bardzo dobrej strony i został wybrany przez „La Gazzetta dello Sport” najlepszym piłkarzem meczu w barwach zespołu z Mediolanu. Inter wygrał 2:0.

„Ogień w środku pola, to jego idealna pozycja na boisku. Zrobił wiele dobrych rzeczy w tym meczu. Jest ciekawą taktyczną bronią Interu” – napisali dziennikarze z Włoch.

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego reprezentanta Polski na 10 milionów euro.

