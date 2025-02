Zalewski przed wielką szansą. Ma zastąpić gwiazdę Interu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski blisko debiutu w wyjściowym składzie Interu

Nicola Zalewski pierwszy mecz w koszulce Interu Mediolan rozegrał zaledwie jeden dzień po transferze. Simone Inzaghi wpuścił go na boisku pod koniec derbowego starcia z Milanem. Reprezentant Polski odwdzięczył się za zaufanie, notując asystę przy trafieniu Stefana De Vrija. Tym samym odegrał kluczową rolę w zdobyciu cennego punktu, bowiem rywalizacja zakończyła się remisem (1:1).

W czwartek Nerazzurri rozegrali kolejne spotkanie, lecz tym razem rywalem była Fiorentina. Zalewski nie mógł wziąć udziału w meczu, ponieważ było to dokończenie spotkania z 14. kolejki Serie A. Na przeszkodzie 23-latka stanął regulamin rozgrywek, który pozwalał na występ zawodników, którzy w grudniu byli zarejestrowani w klubie.

Najbliższa okazja do drugiego występu w barwach Il Biscione nadarzy się w poniedziałek (10 lutego). Inter Mediolan ponownie zmierzy się z Fiorentiną w ramach 24. kolejki. Doniesienia z Włoch sugerują, że Zalewski ma pojawić się w wyjściowym składzie. Według Corriere dello Sport Polak ma zagrać na prawym wahadle w miejsce zawieszonego za kartki Denzela Dumfriesa. Jeśli wieści włoskiego dziennika okażą się prawdą, to dla Zalewskiego będzie to debiut w wyjściowej jedenastce.

Nerazzurri po porażce z Violą zajmują 2. miejsce w Serie A z dorobkiem 51 punktów. Do lidera, czyli Napoli podopieczni Simone Inzaghiego tracą 3 punkty.