Kacper Urbański zaczął w tym sezonie regularnie występować w Serie A. W rozmowie z TVP Sport zaznacza, że jest gotowy na powołanie do kadry.

fot. Imago/LaPresse Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański notuje regularne występy w Serie A

19-latek stał się zawodnikiem wyjściowego składu Bologni

Młodziutki pomocnik zapewnia, że jest gotowy na grę w pierwszej reprezentacji Polski

Urbański czeka na telefon od Probierza

Obecny sezon jest szczególny dla Kacpra Urbańskiego, który zaczął regularnie występować na poziomie seniorskim we Włoszech. Dla Bologni rozegrał już trzynaście spotkań, licząc łącznie rozgrywki ligowe i Puchar Włoch. W ostatnich tygodniach Thiago Motta wystawia go w wyjściowej jedenastce, co oznacza, że podoba mu się gra młodziutkiego Polaka.

To poważny przeskok, bowiem jeszcze w poprzednim sezonie grał tylko w Primaverze. Spisywał się na tyle dobrze, że Motta zdecydował się na niego postawić, czego z pewnością nie żałuje.

– Ten sezon jest przełomowy. Zacząłem grać regularnie w seniorskiej piłce. Miałem kilka meczów w Ekstraklasie, mając 15 lat, ale teraz występuje w jednej z najlepszych europejskich lig. Myślę, że to przełomowy czas. Trener Motta przyszedł rok wcześniej, kiedy kończył mi się kontrakt i grałem w Primaverze. Zdecydowałem się na przedłużenie umowy i bardzo się cieszę z tej decyzji – mówi 19-latek w wywiadzie dla TVP Sport.

Urbański ma za sobą wiele meczów w młodzieżowych kadrach, a teraz wyczekuje powołania od Michała Probierza. Przyznaje, że jest gotowy na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

– Reprezentowanie kraju jest dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy w karierze. Na pewno bym się nie obraził, gdyby zadzwonił do mnie trener Probierz. Nie byłbym smutny, gdybym musiał przeskoczyć U21. Jeżeli otrzymałbym powołanie do młodzieżówki, to oczywiście też będę szczęśliwy. Wiem jednak, że jestem gotowy na grę w seniorskiej kadrze – deklaruje.

Zobacz również: Lewandowski wśród najlepszych. Hiszpanie ocenili występ Polaka w El Clasico