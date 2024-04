Arsenal do przerwy prowadził aż 3:0 z Tottenhamem Hotspur, by w drugiej połowie niespodziewanie drżeć o trzy punkty. Kanonierzy ostatecznie wygrali 3:2 z Kogutami. Fatalny błąd w tym spotkaniu popełnił bramkarz zespołu The Gunners - David Raya.