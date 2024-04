Pięć gwiazd, które latem mogą rozstać się z Interem Mediolan

Inter Mediolan wygrał mistrzostwo kraju. Latem w ekipie ze Stadio Giusepope Meazza może dojść do kilku roszad w składzie. Kto może odejść? Listę stworzył serwis Fichajes.net.

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan straci latem swoje gwiazdy? Niewykluczone

Inter Mediolan może już powoli przygotowywać się do kolejnej kampanii, tworząc składy, który będzie miał obronić mistrzowski tytuł, a także namieszać w Lidze Mistrzów. Gdy kibice Nerazzurrich myślą, kto może trafić do klubu, to media spekulują też, kto może odejść z ekipy z Mediolany. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się serwis Fichajes.net.

Mediolański klub zmaga się dużymi kłopotami finansowymi. Na dzisiaj długo Nerazzurrich wynosi 275 milionów euro. Dodatkowe odsetki liczą natomiast 100 milionów euro. To są sumy, które Inter musi spłacić jak najszybciej. Na dodatek budżet klubu mogą do 2027 roku obciążać kolejne pożyczki. Siłą rzeczy sytuację mogą zatem naprawić transfery wychodzące.

Kluby z Premier League mogą udać się na zakupy do Mediolanu

Jednym z graczy, który na brak ofert nie może narzekać, jest na pewno Nicolo Barella. Już od dawna słychać głosy, że reprezentant Włoch znalazł się na radarze kilku ekip z Premier League, na czele z Manchesterem City, Arsenalem, Liverpoolem czy Manchesterem United. Innym graczem, mogącym zapewnić Nerazzurrim konkretny zastrzyk gotówki może być Denzel Dumfries. Holender udowodnił, że może z powodzeniem zastąpić Achrafa Hakimiego.

Na liście transferowej mediolańskiej ekipy mogą się również znaleźć: Valentin Carboni, Marcus Thuram czy Alessandro Bastoni. Pierwszy to utalentowany Argentyńczyk, którym interesują już kluby z Serie A. Francuski napastnik przykuł natomiast uwagę między Paris Saint-Germain czy Chelsea. Włoski defensor ma natomiast kontrakt ważny aż do 2028 roku. Niemniej coraz więcej ekip interesuje się zawodnikiem wycenianym na 70 milionów euro.

