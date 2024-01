fot. Imago/Bagu Blanco Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona poległa w niedzielnym El Clasico aż 1-4

Jedyną bramkę dla Blaugrany zdobył Robert Lewandowski

Hiszpańskie media doceniły starania kapitana reprezentacji Polski

Lewandowski nie mógł liczyć na kolegów z Barcelony

Robert Lewandowski trafił do siatki w niedzielnym El Clasico, lecz nie wystarczyło to Barcelonie do osiągnięcia korzystnego rezultatu. Real Madryt rozgromił odwiecznego rywala w Superpucharze Hiszpanii, wygrywając aż 4-1 i sięgając po trofeum. Na piłkarzy Blaugrany spadła olbrzymia krytyka w mediach, a kapitan reprezentacji Polski znalazł się wśród najlepiej ocenianych.

Hiszpańskie media w ostatnich miesiącach dość krytycznie punktowały występy Lewandowskiego, który zwyczajnie był w bardzo słabej formie. Tym razem napastnik zagrał nieźle, dodatkowo wpisując się na listę strzelców.

“Lewandowski wystąpił w rozgrywkach, w których radzi sobie szczególnie dobrze. Strzelał gole we wszystkich czterech meczach, w których zagrał. Pokonał Łunina potężnym strzałem tuż zza pola karnego. Po raz pierwszy udało mu się zgubić Rudigera” – napisała “Marca”, oceniając Polaka najwyższej obok Ilkaya Gundogana.

Tamtejsi dziennikarze dostrzegają, że Lewandowski nie mógł liczyć na podania kolegów, którzy spisywali się w niedzielę bardzo słabo.

“Miał swoją szansę, którą wykorzystał świetnym strzałem z woleja. Nie uczestniczył w grze, ale fatalne dośrodkowania ze skrzydeł nie dały mu ani razy przewagi nad obrońcami Realu” – analizowało “Mundo Deportivo”.

Zobacz również: Co z przyszłością Xaviego? Stanowcza deklaracja dyrektora sportowego Barcelony