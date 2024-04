dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Borussia Dortmund rozpocznie rozmowy z Manchesterem United

Jadon Sancho w ostatnim zimowym okienku transferowym został wypożyczony z Manchesteru United do Borussii Dortmund, w której występować miał okazję już w przeszłości. Niemiecki klub chciałby zatrzymać lewoskrzydłowego, ale nie będzie to łatwym zadaniem – donosi Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz dodał, że włodarze BVB usiądą do rozmów z władzami Czerwonych Diabłów i postarają się wynegocjować korzystne dla siebie warunki.

Wcześniej spekulowano, że angielska drużyna za transfer definitywny 24-latka będzie oczekiwała około 35 milionów funtów. Borussia Dortmund jest zadowolona z postawy Jadona Sancho, który po powrocie na Signal Iduna Park rozegrał łącznie 16 meczów, strzelił 3 bramki i zanotował 2 asysty. Przypomnijmy, że 23-krotny reprezentant Synów Albionu przed przenosinami na Old Trafford grał właśnie w zespole z Bundesligi, skąd tak naprawdę wypłynął na szerokie wody.

Podopieczni Edina Terzicia w obecnym sezonie mają szansę na historyczny sukces – awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z Paris Saint-Germain. Jadon Sancho jest ważnym zawodnikiem ekipy BVB i postara się pomóc Borussii Dortmund w wywalczeniu biletu na Wembley, gdzie odbędzie się tegoroczny finał Champions League.