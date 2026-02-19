Milan tylko zremisował z Como, a na dodatek stracił Massimiliano Allegriego i Strahinję Pavlovicia. Obrońca był ofiara "zabójczego faulu". Serb poznał diagnozę urazu.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Strahinja Pavlovic i Maxence Caqueret (Milan - Como)

Milan traci obrońcę. Blisko fatalnego urazu

Po ostatnim gwizdku meczu Milan – Como Massimiliano Allegri nie zamierzał gryźć się w język, czego nie zrobił także w trakcie spotkania. Na konferencji prasowej trener gospodarzy skrytykował zachowanie Cesca Fabregasa. Sytuacja z udziałem obu szkoleniowców nie była jedyną, która wzbudza ogromne kontrowersje. Druga dotyczy Strahinji Pavlovicia.

– Zabójczy faul van der Brempta niemal zakończył sezon Pavlovicia. Sędzia jednak nie odgwizdał gwizdka dla zawodnika Como, a Milan stracił kluczowego zawodnika, a derby były już na horyzoncie – tak o wydarzeniach z pierwszej połowy rywalizacji na San Siro napisał Pietro Mazzara z MilanNews.it.

Pavlovic: trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale.



Nessuna ammonizione per il comasco. 👍 pic.twitter.com/iSg98prsWy — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) February 19, 2026

Dzień po brutalnym ataku obrońca Milanu przeszedł badania. – Silny bezpośredni uraz lewej nogi, z rozległym krwiakiem tkanek miękkich i obrzękowo-krwotocznym wchłonięciem kości strzałkowej bez przerwania warstwy korowej – tak brzmią ich oficjalne wyniki. – Bardzo silny atak, który uszkodził nawet kość, która cudem nie pękła – dodaje Pietro Balzano Prota. Pavlović niemal na pewno nie wystąpi w kolejnym meczu. W niedzielę Rossoneri na własnym stadionie podejmują Parmę.