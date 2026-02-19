Milan traci obrońcę. Blisko fatalnego urazu
Po ostatnim gwizdku meczu Milan – Como Massimiliano Allegri nie zamierzał gryźć się w język, czego nie zrobił także w trakcie spotkania. Na konferencji prasowej trener gospodarzy skrytykował zachowanie Cesca Fabregasa. Sytuacja z udziałem obu szkoleniowców nie była jedyną, która wzbudza ogromne kontrowersje. Druga dotyczy Strahinji Pavlovicia.
– Zabójczy faul van der Brempta niemal zakończył sezon Pavlovicia. Sędzia jednak nie odgwizdał gwizdka dla zawodnika Como, a Milan stracił kluczowego zawodnika, a derby były już na horyzoncie – tak o wydarzeniach z pierwszej połowy rywalizacji na San Siro napisał Pietro Mazzara z MilanNews.it.
Dzień po brutalnym ataku obrońca Milanu przeszedł badania. – Silny bezpośredni uraz lewej nogi, z rozległym krwiakiem tkanek miękkich i obrzękowo-krwotocznym wchłonięciem kości strzałkowej bez przerwania warstwy korowej – tak brzmią ich oficjalne wyniki. – Bardzo silny atak, który uszkodził nawet kość, która cudem nie pękła – dodaje Pietro Balzano Prota. Pavlović niemal na pewno nie wystąpi w kolejnym meczu. W niedzielę Rossoneri na własnym stadionie podejmują Parmę.