Pogoń Szczecin zaczyna sezon od hitu. Oscar Garcia ostrożny przed debiutem w Ekstraklasie

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Oscar Garcia przed meczem z Legią Warszawa

Pogoń Szczecin rozpocznie sezon PKO BP Ekstraklasy od bardzo wymagającego spotkania. W pierwszej kolejce Portowcy zmierzą się przed własną publicznością z Legią Warszawa, a dla nowego szkoleniowca gospodarzy będzie to oficjalny debiut na ławce trenerskiej.

Latem w Szczecinie doszło do zmiany na stanowisku trenera. Hiszpan Oscar Garcia zastąpił Thomasa Thomasberga. Nowy szkoleniowiec w poprzednim sezonie przez kilka miesięcy pracował w Ajaxie Amsterdam. 53-latek przyznał, że klub cały czas pracuje nad wzmocnieniem kadry.

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– Klub doskonale zdaje sobie sprawę, gdzie potrzebujemy wzmocnień. Pracujemy nad nimi. Zawodnicy, którzy pracują z nami są tu i teraz i oni mogą nam pomóc wygrać jutrzejsze spotkanie. To na nich się obecnie skupiamy – stwierdził Garcia, którego cytuje oficjalny serwis klubowy.

Nowy trener Pogoni podkreślił również, że jednym z najważniejszych elementów jego filozofii jest odpowiednia intensywność gry. Jednocześnie zaznaczył, że samo bieganie nie może być celem samym w sobie. Garcia zdaje sobie sprawę, że jego drużyna potrzebuje jeszcze czasu, aby w pełni przyswoić nowe założenia taktyczne.

– Spodziewamy się ciężkiego meczu. Wciąż jesteśmy dalecy od tego, jak chciałbym, byśmy grali, no ale to początek sezonu i w tak krótkim czasie nie da się jeszcze wszystkiego wypracować. Mimo to jesteśmy gotowi, by podjąć jutrzejsze wyzwanie – dodał. Pierwszy gwizdek meczu Pogoń Szczecin – Legia Warszawa zabrzmi w piątek, 24 lipca, o godzinie 20:30.