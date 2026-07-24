Brzęczek o szansach na powrót do Rakowa. „Powiem szczerze”

Jerzy Brzęczek był gościem w studiu Kanału Sportowego przed meczem Raków - Valletta. Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski został zapytany o ewentualny powrót do Częstochowy w roli trenera. Taki scenariusz jest wykluczony.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek nie chce wracać do Rakowa jako trener

Raków Częstochowa w czwartek rozpoczął oficjalnie sezon 2026/2027. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy podejmowała przed własną publicznością Vallettę FC w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Co ciekawe, mecz nie był transmitowany w telewizji. Prawa do pokazywania pucharowego spotkania kupił na wyłączność Kanał Sportowy.

Transmisja meczu została przeprowadzona na YouTube. Kanał Sportowy zebrał gości do przedmeczowego studia, a jednym z nich był Jerzy Brzęczek, były trener Rakowa oraz obecny selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21. Dziennikarze zapytali go o ewentualny powrót w przyszłości do częstochowskiego klubu w roli trenera. Odpowiedź szkoleniowca była jednoznaczna.

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– Myślę, że już nie, powiem szczerze. Mieszkam w Częstochowie, tutaj zaczynałem swoją przygodę jako trener i zawodnik. To było wiele wspaniałych, ale też ciężkich lat. Pewien etap, jeśli chodzi o moją pracę jako trener w Rakowie, już się zakończył – powiedział.

Brzęczek wykonuje obecnie świetną pracę z młodzieżową kadrą. Biało-Czerwoni są bardzo blisko awansu na Mistrzostwa Europy 2027. Na dwie kolejki przed końcem eliminacji prowadzą w grupie E z przewagą trzech punktów nad reprezentacją Włoch. W przeszłości prowadził Raków w latach 2010-2014. W swoim CV ma także dorosłą reprezentację Polski, GKS Katowice, Wisłę Płock oraz Wisłę Kraków.