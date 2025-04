Vlahović nie dokończył meczu z Parmą. Pierwsze sygnały są niepokojące

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahovic doznał kontuzji w meczu z Parmą

Juventus stracił jednego ze swoich kluczowych zawodników w wyjątkowo niekorzystnym momencie. Dusan Vlahovic rozpoczął mecz z Parmą w ataku u boku Randala Kolo Muaniego, jednak po pierwszych 45 minutach nie wrócił już na murawę Stadio Tardini.

Początkowo wydawało się, że zmiana ma charakter czysto taktyczny – Serb nie wyróżniał się niczym szczególnym i nie oddał żadnego celnego strzału w pierwszej odsłonie gry. Igor Tudor postanowił wprowadzić Francisco Conceicao, jednak decyzja wzbudziła podejrzenia mediów. Tymczasem “DAZN” poinformował, że powodem zejścia Vlahovicia był uraz mięśnia uda w prawej nodze.

Dla Bianconerich to zła wiadomość, tym bardziej że zespół już przed przerwą przegrywał 0:1 po trafieniu głową Mateo Pellegrino. Brak Vlahovicia w drugiej połowie mocno ograniczył ofensywne możliwości Juventusu, który i tak zmaga się z wahaniami formy w końcówce sezonu. Ostatecznie Stara Dama nie zdołała odrobić strat, a porażka mocno skomplikowała walkę o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Wciąż nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Serba, ale sztab medyczny Juve z pewnością będzie pracował intensywnie, by przywrócić go do gry jak najszybciej. Dla klubu walczącego o Ligę Mistrzów to strata, która może mieć realne konsekwencje w najbliższych tygodniach.