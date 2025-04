Tudor niepewny przyszłości w Juventusie. Trzy możliwe scenariusze

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Tudor walczy o przyszłość w Juventusie. Sukces albo pożegnanie?

Igor Tudor przejął Juventus w trudnym momencie, mając jasny cel – przywrócić stabilność i doprowadzić klub do realizacji najważniejszego celu, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Obecnie jednak włoskie media wyróżniają aż trzy możliwe scenariusze dla Chorwata, a każdy z nich oznacza zupełnie inną przyszłość zarówno dla szkoleniowca, jak i dla klubu.

Pierwszy, najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada pełny sukces Tudora. Juventus pod jego wodzą nie tylko awansowałby do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale również osiągnął dobry wynik podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Chorwat zyskałby wtedy silną pozycję, przekonując zarząd klubu nie tylko skutecznymi wynikami, ale też atrakcyjnym stylem gry. W takim przypadku pozostawienie Tudora na stanowisku byłoby dla Juventusu niemal oczywistością.

Druga możliwość to wariant, w którym Tudor wprawdzie spełnia postawione mu cele, jednak nie wystarcza to, by przekonać włodarzy klubu do pozostawienia go na ławce. W tej sytuacji Juventus mógłby sięgnąć po bardziej doświadczonego lub utytułowanego szkoleniowca. Włoskie media już teraz spekulują, że idealnym kandydatem byłby Antonio Conte, który doskonale zna realia klubu, lub Gian Piero Gasperini, ceniony za efektowny i skuteczny futbol. Opcjami pozostają także Stefano Pioli czy Roberto Mancini. W tej sytuacji Tudor, choć wykonujący solidną pracę, musiałby się pożegnać z drużyną z poczuciem spełnionego obowiązku.

Najmniej korzystny dla Tudora scenariusz jest również najtrudniejszy dla Juventusu. Jeśli klub nie zakwalifikowałby się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, zarząd nie miałby wyboru i dokonałby zmiany szkoleniowca. Dla Starej Damy brak awansu oznaczałby poważne konsekwencje ekonomiczne i wizerunkowe, zmuszając klub do gruntownej przebudowy pionu sportowego. Tudor musiałby wówczas opuścić Turyn, a Juventus zwróciłby się ku trenerowi zdolnemu do natychmiastowego powrotu na szczyt.