Tudor ucina spekulacje ws. przyszłości w Juventusie

Tudor nie jest pewny przyszłości w Juventusie

Igor Tudor nie ukrywa, że całą uwagę skupia na pracy z zespołem i nadchodzącym spotkaniu z Udinese. – Żyję z dnia na dzień, czerpię z tego przyjemność i skupiam się na przygotowaniach do meczu – podkreślił szkoleniowiec Juventusu, pytany o swoją przyszłość w klubie. Dodał także, że nie czuje się gorszy od żadnego trenera, nie patrzy na plotki i nie zaprząta sobie głowy ewentualnymi zmianami na stanowisku.

Bianconeri pod wodzą Tudora przeszedł wyraźną przemianę, wychodząc z trudnego okresu. – Kiedy przyszedłem, drużyna była w głębokim dołku, ale wspólną pracą udało się to zmienić w krótkim czasie. Chciałbym, żeby zespół grał ofensywnie, ale w tym momencie nie zawsze jest to możliwe. Najważniejsze, że piłkarze oddali wszystko na boisku – zaznaczył trener.

Szkoleniowiec chwalił też postawę zawodników w ostatnich spotkaniach. – Nie ma łatwych meczów, zwłaszcza gdy brakuje takich graczy jak Gatti, Koopmeiners, Yildiz czy Kelly. Mimo to zespół pokazał charakter i walczył do końca – powiedział Tudor.

Tudor trafił do Juventusu w miejsce Thiago Motty i podpisał krótkoterminową umowę. Szkoleniowiec poprowadzi Starą Damę na Klubowych Mistrzostwach Świata, ale jego los jest nieznany. Wiele mówi się, że w lipcu może odejść, a na jego miejsce wymieniany jest między innymi Antonio Conte. Celem nadrzędnym turyńczyków jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Bianconeri są na czwartym miejscu, ale mają tyle samo punktów co piąte Lazio.