Tudor pod presją. Juventus traci cierpliwość po kolejnym blamażu

08:59, 27. października 2025 10:28, 27. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus znalazł się w poważnym kryzysie po trzeciej z rzędu porażce. Według "Corriere dello Sport" Igor Tudor może stracić posadę jeszcze dziś, choć szansą na przetrwanie może być zbliżający się mecz z Udinese.

Igor Tudor
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Tudor może zostać zwolniony z Juventusu

Juventus przegrał z Lazio, pogłębiając sportowy i mentalny kryzys drużyny. To trzecia porażka z rzędu w lidze i Lidze Mistrzów, a największym problemem Bianconerich pozostaje brak skuteczności. Zespół sprawia wrażenie wypalonego i coraz bardziej oddalonego od trenera.

Spotkanie z Lazio było obrazem chaosu panującego w klubie. Błąd Davida przy golu Basica całkowicie wybił zespół z rytmu już w pierwszych minutach. Juventus nie potrafił odpowiedzieć, a na ławce panowały nerwy. Tudor pokłócił się z Cambiaso, grożąc mu zmianą już w 15. minucie. Decyzja o rozpoczęciu meczu bez Yildiza i Thurama okazała się nietrafiona, a wprowadzenie Turka po przerwie tylko podkreśliło brak konsekwencji w wyborach trenera.

Według włoskich mediów dziś rano w ośrodku treningowym Continassa ma dojść do szczerej rozmowy między Tudorem a działaczami. Jeszcze przed meczem Chiellini, Comolli i Modesto zapewniali, że „Tudor jest naszym trenerem”, lecz po porażce te słowa brzmią coraz mniej wiarygodnie.

Chorwat nie zamierza jednak podawać się do dymisji. – Jeśli pytacie, czy czuję się bezpieczny, odpowiem, że nie myślę o sobie. Krok w tył? Nie istnieje. Zawsze robię krok naprzód. Nie obchodzi mnie przyszłość, próbuję zachować jasność wobec wszystkich problemów – powiedział Tudor po meczu.

Według „Corriere dello Sport”, jeśli zapadnie decyzja o zwolnieniu, Juventus będzie musiał działać natychmiast, bo już w środę zagra z Udinese. Na liście potencjalnych następców znajdują się Spalletti, Palladino i Roberto Mancini, a także Thiago Motta, który wciąż jest na liście płac klubu. Nie można też wykluczyć rozwiązania tymczasowego z Brambillą na ławce.

