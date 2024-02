Trener Milanu użył słów Guardioli. Specyficzne porównanie przed hitem

IMAGO / LaPresse/ Stefano Nicoli Na zdjęciu: Atalanta vs Milan

Hitem 26. kolejki Serie A będzie starcie Milan – Atalanta

Przed niedzielnym meczem Stefano Pioli pojawił się na konferencji prasowej

Trener Rossonerich docenił klasę przeciwnika

Serie A. Pioli: Guardiola dobrze określił Atalantę

AC Milan w czwartek przegrał z Rennes 2:3, jednak dzięki korzystnemu wynikowi dwumeczu awansował do 1/8 finału Ligi Europy. Kolejne starcie Rossoneri rozegrają już w niedzielę. Podopieczni Stefano Piolego na własnym stadionie zmierzą się z Atalantą. To spotkanie zapowiadane jest jako hit 26. kolejki Serie A. Jak do tego pojedynku podchodzi opiekun gospodarzy?

– Zmierzymy się z drużyną, która jest w dobrej formie. Czy Atalanta to jeden z faworytów do zwycięstwa w Lidze Europy? Gramy o awans do kolejnej fazy tak samo jak Atalanta, Liverpool i Bayer. Każdy chce wygrać LE. Atalanta jest nie tylko silna w kontratakach, ale proponuje wiele innych rozwiązań w ofensywie. Będziemy musieli być zwarci, czujni i agresywni. Będziemy musieli spróbować zranić Atalantę, ponieważ mamy ku temu odpowiednie środki.

– Jeśli grasz w czwartek i niedzielę, to odpoczywasz w piątek, a w sobotę masz jedyny trening. Chcemy być konkurencyjni w lidze i w Europie. Chcemy dobrze sobie radzić w obu rozgrywkach, to będzie dla nas ważny miesiąc – dodał Pioli.

– Nasze liczby mówią, że jesteśmy lepsi u siebie. A ponieważ gramy u siebie, możemy być pewni siebie. Musimy być silni w pojedynkach jeden na jeden. Pep Guardiola dobrze to ujął: konfrontacja z Atalantą jest jak wizyta u dentysty. Jest irytująca – zakończył trener Milanu.