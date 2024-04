fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Cracovia

Lech Poznań nie wykorzystał okazji na zmniejszenie dystansu do Jagiellonii Białystok

Lech Poznań przystępował do niedzielnej rywalizacji, mając wieści na temat pozostałych wyników z udziałem ekip z czołówki tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Rumaka była jednocześnie świadoma tego, że mogła zmniejszyć stratę do pierwszej Jagiellonii Białystok do zaledwie dwóch oczek w przypadku wygranej. Rywalizacja o mistrzostwo kraju mogła budzić jeszcze emocje. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze lechitów stanęła Cracovia, broniąca się przed spadkiem z ligi.

W pierwszej odsłonie zespołem, prowadzącym grę, byli gospodarze. Lech miał trzy celne strzały na bramkę rywali przy zerze po stronie gości. Finalnie jednak wynik do przerwy nie uległ zmianie. Bliski szczęścia był między innymi Mikael Ishak, ale finalnie Lukas Hrosso nie dał się pokonać. Po stronie zespołu z Krakowa bramkę mógł natomiast zdobyć Benjamin Kallman. Napastnik Cracovii oddał co prawda niecelny strzał, ale zabrakło po próbie z 36 minuty naprawdę niewiele, aby fani Cracovii eksplodowali z radości.

W drugiej części spotkania Lech wciąż był zespołem aktywniejszym w ataku, ale nie przynosiło to efektów na nastawioną bardzo defensywnie drużynę z Krakowa. Bliski zdobycia bramki był Kristoffer Velde w 80. minucie. Niemniej jego próba została zablokowana i ostatecznie spotkanie na Enea Stadion zakończyła się remisem 0:0. Na cztery kolejki przed końcem sezonu poznaniacy tracą cztery oczka do pierwszej Jagiellonii.

Lech Poznań – Cracovia 0:0