fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Mariusz Rumak po spotkaniu Lech Poznań – Cracovia

Lech Poznań przystępował do potyczki z Cracovią, chcąc wygrać, aby zmniejszyć dystans do prowadzącej Jagiellonii Białystok. Finalnie nic z tego nie wyszło. Na temat rywalizacji kilka zdań wyraził opiekun Kolejorza.

– Ten mecz to zdecydowanie utrata dwóch punktów. Nie wiem, jakich słów użyć, ale generalnie jesteśmy bardzo wkurzeni, zirytowani po tym spotkaniu. Cracovia nie stworzyła sobie wielu okazji, jedną do przerwy. Trzeba stwarzać sytuacje i je wykorzystywać, a to nam dzisiaj nie wyszło. Zdecydowanie straciliśmy dwa punkty – mówił Mariusz Rumak cytowany przez LechPoznan.pl.

Aktualnie w ligowej tabeli poznański zespół plasuje się na drugiej pozycji, legitymując się bilansem 52 oczek. Do lidera rozgrywek Lech traci aktualnie cztery oczka. Tymczasem w następnej kolejce poznański zespół zmierzy się w roli gościa z Ruchem Chorzów. Mecz odbędzie się na Stadionie Śląskim.

Tymczasem w ostatnich trzech kolejkach ligowych na drodze poznaniaków staną jeszcze: Legia Warszawa, Widzew Łódź i Korona Kielce. Niewykluczone zatem, że do ostatniej kolejki Lech będzie musiał rywalizować o czołowe lokaty w ligowej tabeli, gdyby nie udało się zbliżyć do prowadzącej w stawce ekipy Adriana Siemieńca.

