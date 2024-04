Szczęsny zostanie w Juventusie? Dziennikarz przekazał nowe wieści

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Włoskie media kłamią, Szczęsny zostaje w Juventusie

Wojciech Szczęsny w ostatnich dniach był tematem numer jeden we włoskiej prasie. Kontrakt reprezentanta Polski z Juventusem dobiega końca i wciąż nie został przedłużony. Obecna umowa wygasa wraz z zakończeniem sezonu 2024/2025, a włoska prasa podała informację o rzekomym odejściu 34-latka już podczas najbliższego okna transferowego. Do zupełnie innych informacji dotarł dziennikarz Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty. Z tego co udało mu się ustalić, przyszłość Polaka związana jest ze Starą Damą, a sam Szczęsny nie ma zamiaru opuszczać Turynu. Przynajmniej nie w najbliższym okienku.

Wciąż nie wiadomo czy aktualny kontrakt zostanie przedłużony. Bramkarz reprezentacji Polski w grudniu ubiegłego roku odrzucił propozycję przedłużenia umowy ze względu na obniżkę wynagrodzenia. Jednak jak zaznacza dziennikarz, od tego momentu nie było żadnych rozmów kontraktowych. Warto przypomnieć, że aktualny kontrakt zapewnia Polakowi zarobki rzędu 6,5 miliona euro rocznie.

Szczęsny w tym sezonie wystąpił w barwach Juventusu w 31 meczach, w których aż 14 razy zachował czyste konto. Golkiper należy do ścisłej czołówki najlepszych bramkarzy w ligach TOP5 pod względem największej ilości czystych kont. W Starej Damie występuje od 2017 roku, gdzie trafił z Arsenalu w zamian za niespełna 18,5 miliona euro.