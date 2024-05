dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane wyprzedza Mbappe o 10 goli, Lewandowski dopiero na 25. miejscu

Harry Kane jest na dobrej drodze, aby w bieżącym sezonie zdobyć nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Napastnik Bayernu Monachium zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji Złotego Buta i ma bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Drugi w zestawieniu Kylian Mbappe ma dziesięć goli mniej, przez co traci do Anglika aż 20 punktów.

TOP10 – Klasyfikacja wyścigu o Złotego Buta:

Harry Kane – 36 goli Kylian Mbappe – 26 goli Serhou Guirassy – 25 goli Erling Haaland – 25 goli Lois Openda – 24 gole Lautaro Martinez – 23 gole Vangelis Pavlidis – 28 goli Cole Palmer – 21 goli Viktor Gyokeres – 27 goli Luuk de Jong – 27 goli

Robert Lewandowski w tym zestawieniu nie załapał się do najlepszej dziesiątki. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony ma 17 bramek w lidze, co daje mu 25. miejsce w rankingu. 35-latek w przeszłości dwukrotnie triumfował w wyścigu o Złotego Buta. Miało to miejsce w latach 2021-2022, gdy był zawodnikiem Bayernu Monachium.

Ranking Złotego Buta ustalany jest na podstawie punktów. Każdy gol ma swoją wartość, która odpowiada sile ligi, w której dany piłkarz występuje. Bramki w pięciu czołowych ligach w Europie liczone są podwójnie. Ligi z miejsc 6-21 w rankingu UEFA liczone są z mnożnikiem 1.5. Bramki w pozostałych rozgrywkach mają współczynnik jednego punktu.

W poprzednim sezonie w klasyfikacji Złotego Buta triumfował Erling Haaland, który strzelił 36 goli. Na podium znaleźli się również Harry Kane (30 bramek) i Kylian Mbappe (29 goli). Lewandowski w ostatniej kampanii zajął 7. miejsce w tym rankingu z dorobkiem 23 bramek.