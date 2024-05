Koeman ocenił transfer Lewandowskiego do Barcelony. “Moim zdaniem to dziwne”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona postąpiła źle, oferując Lewandowskiemu wysoki kontrakt

Robert Lewandowski latem 2022 roku został bohaterem dużego transferu, gdy zdecydował się opuścić Bayern Monachium na rzecz FC Barcelony. Duma Katalonii zapłaciła za reprezentanta Polski aż 45 milionów euro. Biorąc pod uwagę wiek napastnika, kwota transferu wywołała negatywne komentarze u części ekspertów, a nawet trenerów. Były trener klubu Ronald Koeman miał duże zastrzeżenia dotyczące wydania tak ogromnej sumy za piłkarza, który “najlepsze lata ma już za sobą”.

Niedawno obecny selekcjoner reprezentacji Holandii w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty wrócił do tego tematu. 61-latek podkreślił, że nie była to krytyka w kierunku Lewandowskiego, a wątpliwości dotyczące filozofii transferowej FC Barcelony.

– Komentarz dotyczył filozofii klubu. To nie była krytyka Lewandowskiego. Gdybym wtedy był trenerem FC Barcelony, sam chciałbym go mieć na “dziewiątce”. Mowa jednak o wielkich pieniądzach. Jeśli klub ma problemy finansowe, może lepiej kupić piłkarza, który grałby w drużynie dłużej. Moim zdaniem to dziwne, że dajesz ogromną pensję 34 czy 35-latkowi, a nie piłkarzowi 28-letniemu. Najlepszy czas dla zawodnika to okres pomiędzy 26. a 32. rokiem życia – powiedział Koeman w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Według mnie tak – odpowiedział Koeman na pytanie, czy to był zły kierunek polityki transferowej klubu.

Z perspektywy czasu transfer Lewandowskiego do Barcelony był dobrą decyzją? TAK 33% NIE 67% NIE MAM ZDANIA 0% 6 + Głosy Oddaj swój głos: TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

Lewandowski w trakcie pobytu w Katalonii łącznie rozegrał w barwach Barcelony 91 meczów, w których strzelił 57 goli. Razem z Dumą Katalonii wygrał mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2022/2023. W tych samych rozgrywkach został również królem strzelców La Liga.

Bieżąca kampania nie jest jednak tak udana jak poprzednia. Choć w ostatnim czasie 35-latek odzyskał formę, to przez większą część sezonu był krytykowany za swoje występy. Od kilku miesięcy trwają dyskusję nt. ewentualnego odejścia z Barcelony, co związane jest z kiepską sytuacją finansową klubu. Warto zaznaczyć, że pensja Polaka przed następnym sezonem znów wzrośnie. Wynagrodzenie Lewandowskiego stanowi duże obciążenie dla budżetu Blaugrany.