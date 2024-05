Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski

TCL partnerem reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski za ok. 3 tygodnie rozpocznie przygotowania do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Biało-czerwoni po raz piąty z rzędu wywalczyli awans na międzynarodowy turniej. W decydujących meczach barażowych podopieczni Michała Probierza pokonali Estonię oraz w konkursie rzutów karnych byli lepsi od Walii. Sukces naszej kadry przyciągnął do federacji kolejnych sponsorów, a Polski Związek Piłki Nożnej we wtorek poinformował o podpisaniu umowy z nowym partnerem.

Na mocy umowy podpisanej przez PZPN a firmę TCL gigant z branży RTV i AGD zyskał tytuł Partnera reprezentacji Polski. Umowa sponsorska pomiędzy obiema stronami będzie obowiązywać do lata 2026 roku, lecz zaznaczono, że istnieje możliwość jej przedłużenia.

TCL to wiodący producent elektroniki, który produkuje telewizory 98-calowe. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski po podpisaniu stosownych dokumentów był podekscytowany współpracą z tak uznaną marką. Zaznaczył również, że dla obu stron umowa przyniesie same korzyści. Z kolei dyrektor zarządzający firmy Jayway Peng podkreślał, że umowa sponsorska stanowi podwaliny pod pełną sukcesów i ekscytującą przyszłość.