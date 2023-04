PressFocus Na zdjęciu: Pedro

Lazio jest gotowe przedłużyć kontrakt z Pedro

“Biancocelesti” uknuli specjalny plan, aby nie płacić Romie

Hiszpan podpisze nową umowę jako wolny agent

Lazio nie ma zamiaru płacić Romie

Pedro to jeden z najważniejszych piłkarzy w szeregach Maurizio Sarriego. Mimo że Hiszpan pojawia się głównie na boisku z ławki rezerwowych, to i tak mocno ceni go szkoleniowiec Lazio. Władze “Biancocelesti” są gotowe przedłużyć kontrakt z doświadczonym skrzydłowym, ale w życie musi wejść plan specjalnie wymyślony, aby nie płacić Romie.

Otóż zapis w kontrakcie Pedro informuje, że w przypadku przedłużenia umowy, Lazio będzie musiało zapłacić Romie milion euro. Claudio Lotito, prezydent klubu, nie ma zamiaru w najbliższych dniach podpisywać nowego kontraktu z Hiszpanem. Specjalnie poczeka, aż jego obecna umowa wygaśnie, aby na początku lipca zakontraktować go z powrotem jako wolnego agenta.

35-latek zamienił latem 2021 roku Romę na Lazio. W zespole “Biancocelestich” rozegrał do tej pory 79 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 17 bramek oraz zanotował 10 asyst.

