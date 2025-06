Serie A chce grać poza Włochami. Mecz na innym kontynencie

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Serie A logo

Serie A ucieknie poza Italię. Na jeden mecz

Do tej pory wiele europejskich federacji organizowało mecze poza granicami reprezentowanych przez siebie krajów, jednak do tej pory były to wyłącznie spotkania rozgrywek pucharowych, a przede wszystkim superpucharów. Wprawdzie wiele mówiło się po potencjalnym „wyjściu” La Liga poza Stary Kontynent, ale wydaje się, że w tej kwestii palma pierwszeństwa przypadnie Serie A. The Athletic zdradza plany Włochów.

Gdzie Italia chce promować swoją ligę? Nie w Arabii Saudyjskiej czy Katarze, a także nie w Stanach Zjednoczonych – Serie A ma rozegrać jedno ze spotkań w Australii, a konkretnie w Perth. Areną tego pojedynku ma być Optus Stadium. Na trybunach obiektu przy Victoria Park Drive może zasiąść 60 tysięcy fanów.

Do czwartego największego miasta Australii w 2026 roku mają zawitać AC Milan i Como 1907. To właśnie Rossoneri i Lariani mają być pierwszymi europejskimi ekipami, które rozegrają „zagraniczne” spotkanie ligowe. Daniele Mari z portalu Fcinter1908.it tłumaczy, iż chwilowa przeprowadzka to efekt… zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 Mediolan-Cortina. Na San Siro 6 lutego odbędzie się na ceremonia otwarcia, co prawi, że obiekt nie będzie dostępny na starcie Serie A w weekend 7-8 lutego.