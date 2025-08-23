Serie A 2025/26: Inter i Napoli powalczą o tytuł, beniaminkowie, transfery i pierwsza kolejka

Serie A w sezonie 2025/2026 wystartuje w sobotę (23 sierpnia). Nadchodząca kampania będzie niezwykle wyrównana. Czy Napoli znowu okażę się lepsze od Interu Mediolan? Oto najważniejsze informacje przed startem ligi włoskiej.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Kto wygra Serie A? Inter, Juventus, Milan i Roma w pogoni za Napoli

Start nowego sezonu Serie A to dzień, na który czekają całe Włochy. Calcio, jak nazywają piłkę nożną na Półwyspie Apenińskim to coś więcej niż sport. To pewnego rodzaju styl życia, a kibice utożsamiają się z klubami bardziej niż gdziekolwiek indziej. Nadchodząca kampania może być wyjątkowa z wielu powodów, a jednym z nich jest fakt, że na papierze brakuje wyraźnego faworyta w porównaniu do ostatnich lat. W minionych rozgrywkach Scudetto padło łupem Napoli, które ma ogromne aspiracje, aby po raz piąty w historii zdobyć mistrzostwo.

Drużyna spod Wezuwiusza na prośbę Antonio Conte wzmocniła każdą formację. Do Neapolu ściągnięto m.in. Kevina De Bruyne, który ma stać się gwiazdą całej ligi. Jednocześnie aktualni mistrzowie uniknęli straty najważniejszych zawodników, zatrzymując najlepszych graczy.

Najpoważniejszym kontrkandydatem Napoli do walki o Scudetto ma być Inter Mediolan. Z wyliczeń OPTY wynika, że to Nerazzurri są zdecydowanym faworytem do triumfu w Serie A. W przypadku ekipy Cristiana Chivu największą niewiadomą jest to, jak będą prezentować się pod wodzą nowego trenera. Choć utrzymali kształt wyjściowej jedenastki, to jednak letnie transfery nie zrobiły na nikim wrażenia.

Kto wygra Serie A w sezonie 2025/2026? Napoli

Inter Mediolan

Juventus

AC Milan

AS Roma

ktoś inny Napoli 20%

Inter Mediolan 24%

Juventus 24%

AC Milan 20%

AS Roma 8%

ktoś inny 4% 25+ Votes

W kolejce do mistrzostwa ustawił się również Juventus. Stara Dama czeka na tytuł od 2020 roku, a transfer Jonathana Davida i wykup Francisco Conceicao ma pomóc im zrealizować marzenie kibiców o 37. w historii klubu Scudetto. Mistrzowskie aspiracje wykazuje również AC Milan, który przed sezonem zatrudnił Maxa Allegriego. W Mediolanie dokonano ciekawych ruchów na rynku transferowym, ściągając m.in. Lukę Modricia, Samuele Ricciego czy Ardona Jashariego. Po cichu na niespodziankę liczy AS Roma u steru z Gian Piero Gasperinim. Choć z grona faworytów mają najsłabszą kadrę na papierze, to mogą być czarnym koniem sezonu 2025/2026 w Serie A.

Najdroższe transfery Serie A w letnim oknie transferowym

Ardon Jashari – z Club Brugge do AC Milanu – 36 mln euro Francisco Conceicao – z FC Porto do Juventusu – 32 mln euro Sam Beukema – z Bologni do Napoli – 31 mln euro Nico Gonzalez – z Fiorentiny do Juventusu – 28,1 mln euro Noa Lang – z PSV Eindhoven do Napoli – 25 mln euro Wesley – z Flamengo do AS Romy – 25 mln euro Nikola Krstović – z Lecce do Atalanty – 25 mln euro Neil El Aynaoui – z RC Lens do AS Romy – 23,5 mln euro Samuele Ricci – z Torino do AC Milanu – 23 mln euro Luis Henrique – z Olympique Marsylii do Interu Mediolan – 23 mln euro

Nowe drużyny w Serie A

W sezonie 2025/2026 Serie A beniaminkami będą Sassuolo, Pisa i Cremonese. Największą niespodzianką był bez wątpienia awans Pisy. Drużyna z Toskanii po raz pierwszy od 34 lat zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Sassuolo zapewniło sobie promocję, wygrywając Serie B i wraca do elity po rocznej nieobecności. Z kolei Cremonese wygrało baraże o awans, pokonując w finale Spezie i zapewniając sobie powrót do Serie A po dwóch latach przerwy.

Terminarz 1. kolejki

Sobota, 23 sierpnia 2025

Genoa vs Lecce – godz. 18:30

Sassuolo – Napoli – godz. 18:30

AC Milan – Cremonese – godz. 20:45

AS Roma – Bologna – godz. 20:45

Niedziela, 24 sierpnia 2025

Cagliari – Fiorentina – godz. 18:30

Como – Lazio – godz. 18:30

Atalanta – Pisa – godz. 20:45

Juventus – Parma – godz. 20:45

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025