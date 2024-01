IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus i Milan nie powalczą o Superpuchar

Saudyjczycy są zawiedzeni zestawem drużyn

Dyrektor Serie A musiał się tłumaczyć

Saudyjczycy chcieli Juventusu i Milanu

O Superpuchar Włoch w miniturnieju rozgrywanym od czwartku do poniedziałku powalczą cztery zespoły: Inter, Napoli, Lazio i Fiorentina. Dwie ostatnie nie cieszą się jednak zbyt dużym zainteresowaniem na Bliskim Wschodzie, co oczywiście dziwić nie może.

Calciomercato.com donosi, że Saudyjczycy są zawiedzeni zestawieniem drużyn biorących udział w turnieju i domagali się przyjazdu Juventusu oraz Milanu – znacznie popularniejszych klubów w ujęciu globalnym z bardziej znanymi nazwiskami w swoich składach.

Co ciekawe, dyrektor generalny Serie A, Luigiego De Siervo, podczas konferencji prasowej tłumaczył, że drużyny nie zostały wybrane przypadkowo, a ma to związek z regulaminem, który jasno wskazuje, które zespoły kwalifikują się do turnieju o Superpuchar.

Zobacz również: Rusza turniej o Superpuchar Włoch. Przewidywane składy na mecz Napoli – Fiorentina