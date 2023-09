IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Napoli uległo u siebie Lazio (1:2)

Rzymianie przyjeżdżali na Stadio Diego Armando Maradona po dwóch porażkach

Według Maurizio Sarriego jego podopieczni pokazali wielką siłę mentalną

“Druga połowa pokazała, że to nie kondycja jest problemem Lazio”

Fani Lazio mieli pełne prawo obawiać się sobotniego starcia w Serie A. Ich ulubieńcy, jak dotąd, przegrali oba spotkania w lidze. Ostatecznie, jednak, Orły zdołały pokonać SSC Napoli – i to na stadionie należącym do mistrza kraju.

– To był dobry występ. W pierwszej połowie byliśmy pod presją, ale myślę, że później dominowaliśmy. Dwa razy “strzeliliśmy” gola na 3:1. Czuło się tę bramkę w powietrzu, szkoda, że dwukrotnie ją anulowano. Jedna wydawała się zupełnie legalna z perspektywy ławki, potem powiedziano mi, że przy pierwszej chodziło o centymetry, a o drugiej można by debatować całą noc. Nasza druga połowa udowadnia, że to nie kondycja była naszym problemem. Chodziło tylko o siłę mentalną, a dziś znów byliśmy silni. Wytrzymaliśmy pod presją, pozostawaliśmy skupieni, nawet po dwóch nieuznanych trafieniach. Ostatecznie przywieźliśmy do domu zwycięstwo. To mentalność, jakiej nie pokazaliśmy w pierwszych dwóch meczach – uważa Maurizio Sarri.

Po przerwie reprezentacyjnej Lazio czeka kolejny trudny wyjazd – tym razem na stadion Juventusu.

