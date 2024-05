Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Bramkarze Lazio

Lazio zatrzyma Ivana Provedela i Christosa Mandasa

Od blisko dwóch lat Lazio ma spokój między słupkami. Ivan Provedel znakomicie wprowadził się do bramki „Biancocelestich” kolejny sezon z rzędu udowadniając, że jest czołowym golkiperem w Serie A. Natomiast włoski golkiper ostatnio nabawił się kontuzji, przez co do podstawowego składu wskoczył Christos Mandas. Młody Grek wykorzystuje szansę i również prezentuje wysoką dyspozycję.

Ostatnie doniesienia w mediach sugerowały, że Lazio może pozbyć się jednego z golkiperów. Ivan Provedel nawet był łączony z Manchesterem City, a na Christosa Mandasa miały chrapkę inne włoskie zespoły. Natomiast dyrektor „Biancocelestich” przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż obaj bramkarze zostaną na kolejny sezon w stołecznym zespole.

– Bez dyskusji Provedel jest naszym numerem jeden. Natomiast zainwestowaliśmy w Mandasa i mamy dwóch silnych bramkarzy. Obaj pozostaną w Lazio na przyszły sezon. Zatem jeśli saudyjski książę zaoferuje 50-60 milionów euro, to sprzedam sam siebie – przekazał Mariano Fabiani cytowany przez serwis „Italian Football TV”.

Lazio na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje siódmą lokatę w ligowej tabeli. Zespół prowadzony przez Igora Tudora po 36. kolejkach ma na koncie 59 zdobytych punktów.

