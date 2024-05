fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Adamek

Fame MMA 21 odbędzie się w sobotę (18 maja) w PreZero Arenie w Gliwicach. Podczas wydarzenia dojdzie do kilku bardzo interesujących starć, a najciekawszym z nich ma być to z udziałem Tomasza Adamka. Legendarny “Góral” w walce wieczoru zmierzy się z Patrykiem “Bandurą” Bandurskim, czyli popularnym twórcą internetowym należącym do grupy “Bungee”.

Jak nadchodzące walki widzą eksperci? Sprawdziliśmy najnowsze kursy na Fame MMA 21, które mogą sugerować potencjalnych zwycięzców.

Walka Fame MMA 21 Kursy w Betclic Klaudia Syguła vs Ewa Piątkowska 1.38 – 2.52 Dominik “Mrozzo” Mrozowski vs Rafał “Młody Ninja” Sobonkiewicz 2.95 – 1.28 Dominik “Kaleson” Cybulski vs Jakub “Guzik” Szymański 1.30 – 2.85 Jakub “Azdus” Matowiecki vs Miłosz “Dejvid” Boras 1.82 – 1.75 Grzegorz “Greg” Gancewski vs Piotr “Szeli” Szeliga 2.70 – 1.33 Maciej “Kaczor BRS” Kaczmar vs Mariusz “Hejter” Słoński 2.25 – 1.48 Adrian Cios vs Tomasz “Strachu” Oświeciński 2.80 – 1.30 Rafał “Takefun” Górniak vs Robert Pasut 1.80 – 1.77 Alan Kwieciński vs Michał “Wampir” Pasternak 4.40 – 1.12 Tomasz Adamek vs Patryk “Bandura” Bandurski 1.28 – 2.95 Kursy Betclic z dnia 17.05.2024 r. | Oferta może ulec zmianie.

Fame MMA 21 typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na Fame MMA 21 nie mogą się obyć bez przewidywań na walkę wieczoru. Naturalnym faworytem ekspertów jest Tomasz Adamek, ale kursy na Patryka Bandurskiego nie są aż tak wygórowane, co może sugerować, że istnieje szansa na niespodziewane rozstrzygnięcie.

Jakub Betclic 3.35 Adamek vs Bandurski⁚ Poniżej 2‚5 rundy Zagraj!

Pojedynek “Górala” z “Bandurą” zaplanowano na trzy rundy w formule bokserskiej. To krótki wymiar, ale niewykluczone, że dojdzie do przedwczesnego zakończenia. Zawodnicy będą walczyli w dużo mniejszych rękawicach, niż standardowe, dlatego ciosy mogą być dużo bardziej dotkliwe. Moim zdaniem zakończenie przed czasem jest realną opcją.

Jakub Betclic 1.55 Cios vs Oświeciński⁚ Poniżej 1‚5 rundy Zagraj!

Innym ciekawym pojedynkiem jest starcie Adriana Ciosa z Tomaszem Oświecińskim. Ten pierwszy stoczył już dziewięć walk i legitymuje się bilansem pięciu zwycięstw i czterech porażek. Jednak warto dodać, że wygrane z Marcinem Najmanem były pokłosiem dyskwalifikacji “Cesarza”. Wydaje się, że jeśli nie dojdzie do nieczystych uderzeń, to Oświeciński poradzi sobie z Ciosem nawet w pierwszej rundzie.

Zakłady na Fame MMA 21

Galę Fame MMA 21 będzie można obstawiać tylko u bukmachera Betclic, który pozostaje sponsorem organizacji. Dla osób interesujących się wydarzeniami freak-fight nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ od dawna poszczególni operatorzy zapewniają sobie wyłączność na prezentowanie oferty bukmacherskiej. Z naszej strony pragniemy dodać, że rejestrując się w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, otrzymasz najwyższy bonus na rynku, czyli cashback do 50 zł.

