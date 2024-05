Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bento

Bento: Inter zapytał, ale nie złożył oficjalnej oferty

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym jest zmuszony sprowadzić nowego bramkarza. „Nerazzurri” w obecnym sezonie mogli liczyć na Emila Audero w roli zmiennika. Włoski golkiper, który jest wypożyczony, ostatecznie nie zostanie wykupiony przez mistrza Italii. Zawodnik po sezonie wróci do Sampdorii, a mediolańczycy już poszukują odpowiedniego kandydata na to miejsce.

Z ostatnich doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, że celem transferowym Interu Mediolan jest Bento. Brazylijski bramkarz, który zdążył już zadebiutować w pierwszej reprezentacji, po ostatnim swoim meczu skomentował plotki. 24-latek przyznał, że „Nerazzurri” pytali o niego, ale nie złożyli oficjalnej oferty.

– To, co wiem, to spekulacje. Inter zapytał, ale nie złożył oficjalnej oferty. Cieszę się, że moje nazwisko jest wymieniane, to wynik mojej pracy i moich występów tutaj, w Athletico. Gdyby naprawdę miała nadejść propozycja, zobaczymy, co się stanie. Chodzi o to, aby spotkać się z klubem i moimi agentami, aby, jeśli do tego dojdzie, stało się to w najlepszy możliwy sposób dla wszystkich – powiedział Bento cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

Bento w obecnym sezonie klubowym rozegrał 24 spotkania między słupkami Athletico Paranaense. W tym czasie brazylijski golkiper zdołał aż 13-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

