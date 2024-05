Fiorentina – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2024)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andrea Belotti

Fiorentina – Napoli: typy bukmacherskie

Dla neapolitańczyków to ostatni dzwonek na wywalczenie awansu do europejskich pucharów. Do realizacji tego celu potrzebują zwycięstwa, które nie będzie jednak łatwym zadaniem. Fiorentina jest uskrzydlona awansem do finału Ligi Konferencji, co tylko napędzi ich w następnej rywalizacji z Napoli. Uważam, że tego meczu Viola nie przegra. Biorąc także pod uwagę liczbę bramek w ostatnich spotkaniach obu drużyn, myślę, że zobaczymy co najmniej dwa gola. Mój typ: Fiorentina/remis i powyżej 1.5 goli.

Fiorentina – Napoli: ostatnie wyniki

O podopiecznych Vincenzo Italiano znowu można mówić w samych superlatywach. Viola wyszarpała awans do finału Ligi Konferencji po raz drugi z rzędu. W półfinale pokonali w dwumeczu Club Brugge, wygrywając u siebie (3:2) i remisując (1:1) na wyjeździe. Wyniki w lidze również można zaliczyć do udanych w ostatnich tygodniach. Poza wpadką z Hellasem Werona (1:2) dwukrotnie zdobyli komplet punktów, pokonując Sassuolo (5:1) oraz Monzę (2:1).

Nic dobrego nie można za to powiedzieć o Napoli, które po krótkim wzroście formy znów zalicza kompromitującą serię spotkań bez zwycięstwa. Podopieczni Francesco Calzony nie wygrali od pięciu meczów, a w lidze na 15 możliwych punktów zdobyli zaledwie trzy. Partenopei zremisowali z Udinese (1:1), Romą (2:2) oraz Frosinone (2:2). Niespodziewanej porażki (0:1) doznali w meczu z walczącym o utrzymanie Empoli. W ostatniej kolejce nie dali również rady rewelacji rozgrywek i przegrali (0:2) z Bolognią.

Fiorentina – Napoli: historia

Mecz na Stadio Artemio Franchi będzie trzecim spotkaniem obu drużyn w bieżącym sezonie. Wcześniej Fiorentina i Napoli rywalizowały między sobą w półfinale Superpucharu Włoch w Arabii Saudyjskiej. Górą w pucharowej rywalizacji było Napoli, które wygrało (3:0) i awansowało do finału. Z kolei w lidze rozegrali mecz w ramach 8. kolejki Serie A, który zakończył się triumfem Fiorentiny (3:1) na stadionie w Neapolu.

Fiorentina – Napoli: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie drużyna gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Fiorentiny to 2.40, zaś na triumf Napoli współczynnik oscyluje w granicach 2.90. Nieco niższy kurs na wygraną Violi może wynikać z faktu, że zagrają przed własną publicznością. Zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Fiorentina – Napoli: przewidywane składy

W kadrze meczowej Fiorentiny na pewno zabraknie kontuzjowanego Riccardo Sottila. Włoch dwa tygodnie temu złamał obojczyk i nie może trenować z zespołem. Po stronie Napoli w kadrze meczowej nie znajdzie się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski zmaga się z urazem łydki. Natomiast wciąż nie wiadomo czy Victor Osimhen oraz Leander Dendoncker zdążą wyleczyć drobne urazy.

Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Fiorentina Vincenzo Italiano 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Francesco Calzona Rezerwowi ▼ 5 Giacomo Bonaventura 8 Maxime Lopez 11 Jonathan Ikoné 16 Luca Ranieri 17 Gaetano Castrovilli 18 M’Bala Nzola 19 Gino Infantino 22 Marco Davide Faraoni 30 Tommaso Martinelli 33 Michael Kayode 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 53 Oliver Christensen 65 Fabiano Parisi 72 Antonin Barak 3 Natan Souza 8 Hamed Junior Traorè 9 Victor Osimhen 14 Nikita Contini 26 Cyril Ngonge 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 31 Luigi D’Avino 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 81 Giacomo Raspadori 95 Pierluigi Gollini

Fiorentina – Napoli: transmisja meczu

Mecz zostanie rozegrany w piątek (17 maja) o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4. Rywalizację w 37. kolejce Serie A można śledzić również w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Koszt pakietu z dostępem do wszystkich kanałów Canal+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 74 zł miesięcznie.

