PressFocus Na zdjęciu: Marcin Wasilewski

Byli piłkarze wystąpią w specjalnym meczu. Szczytny cel

Już jutro (18 maja, sobota) o godzinie 12:00 na stadionie Garbarni w Krakowie (Rydlówka 23, 30-363 Kraków) odbędzie się niezwykłe wydarzenie charytatywne. Zostanie rozegrany wyjątkowy mecz pomiędzy drużynami Słodka Polska oraz Black Stars. Zespoły będą rywalizowały na boisku, ale nie sama gra w piłkę nożną jest głównym celem tej inicjatywy. Przede wszystkim chodzi bowiem o wsparcie osób dotkniętych mukowiscydozą.

Podczas spotkania odbędzie się zbiórka publiczna, dzięki której każdy kibic będzie mógł wspomóc chorych. Gośćmi honorowymi w Krakowie będą Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato oraz Stefan Majewski. W drużynie Słodkiej Polski zagrają m.in. byli reprezentanci Polski – Marcin Wasilewski, Arkadiusz Głowacki, Maciej Stolarczyk, a także Marcin Nowacki. Koszulkę zespołu Black Stars założą natomiast tacy zawodnicy jak m.in. Eric Djemba Djemba, Pascal Feindouno i Oumar Dieng.

Na boisku, a także trybunach nie zabraknie więc znanych nazwisk. Jest to nie lada gratka dla wszystkich fanów futbolu, którzy tego dnia mogą połączyć swoją pasję do piłki nożnej z działaniem charytatywnym. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i wsparcia szlachetnej inicjatywy.