Xavi Hernandez ma zostać zwolniony z Barcelony. Taką decyzję po wczorajszym meczu z Almerią podjął Joan Laporta. To następstwo jego niefortunnej wypowiedzi - donosi RAC1.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Xavi Hernandez

Xavi odejdzie z Barcelony!

W ostatnich godzinach sytuacja w Barcelonie kompletnie stanęła na głowie. Kilka tygodni temu potwierdzono, że współpraca z Xavim Hernandezem będzie kontynuowana w przyszłym sezonie, o co zabiegał w głównej mierze Joan Laporta. Teraz okazuje się, że szkoleniowiec nie dotrwa nawet do jego początku, bowiem prezydent Blaugrany zadecydował o jego zwolnieniu. Część osób należących do zarządu Barcelony nie była przekonana, że decyzja o zatrzymaniu Xaviego na kolejny sezon jest słuszna. Doradzano wręcz, aby Laporta zaakceptował wolę szkoleniowca, który sam na początku roku zakomunikował, że zamierza odejść.

Choć sytuacja wydawała się jeszcze do niedawna wyjaśniona, obecnie trudno przewidzieć, jaka przyszłość czeka Barcelonę. Hiszpańskie media przekonują, że Laporta nie będzie kontynuował współpracy z Xavim. To następstwo jego niefortunnej wypowiedzi, która wyraźnie uraziła działaczy Blaugrany. Przed meczem z Almerią trener wyjawił, że klub ma ograniczone warunki, przez co trudno mu walczyć o najwyższe cele.

🚨 Joan Laporta podjął decyzję – Xavi Hernandez NIE będzie trenerem FC Barcelony w następnym sezonie. [@jordibaste dla @rac1] 🍿 — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 17, 2024

Xavi ma zostać oficjalnie zwolniony po meczu z Rayo Vallecano. Laporta nie wyobraża sobie innego rozwiązania i dalszej współpracy.

Jednym z kandydatów na jego następcę ma być Sergio Conceicao. Deco udał się do Portugalii, aby wypytać szkoleniowca FC Porto o szanse na ewentualną zmianę klubu.

