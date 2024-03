Imago / Mladen Lackovic Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio po sezonie może zmienić trenera

Relacje na linii Sarri – Lotito znacząco się pogorszyły

Prezydent Lazio ma trzech kandydatów do zastąpienia obecnego szkoleniowca

Lazio nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Choć w Lidze Mistrzów osiągnęli dobry wynik, jakim był awans do 1/8 finału, tak ich wyniki w Serie A pozostawiają wiele do życzenia. Na ten moment Biancocelesti zajmują dopiero 9. miejsce w lidze, a strata do miejsc gwarantujących grę w Champions League wzrosła do 11 punktów.

Dwie największe włoskie gazety to znaczy Corriere dello Sport oraz La Gazzetta dello Sport sugerują, że po zakończeniu sezonu w Lazio może dojść do zmiany trenera. Mimo że Maurizio Sarri ma kontrakt do czerwca 2025 roku, to może zdecydować się na odejście. Przyczyną rozstania mają być jego pogarszające się relację z prezydentem klubu – Claudio Lotito.

Włoskie media przekonują, że kością niezgody pomiędzy trenerem a właścicielem jest wizja budowy zespołu. Sarri już wcześniej krytykował działania Lazio na rynku transferowym, domagając się odmłodzenia zespołu.

– Został mi rok kontraktu, ale ten cykl może się skończyć. Zespół nie jest wystarczająco młody, więc trzeba coś z tym zrobić – powiedział Sarri cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

Z kolei Corriere dello Sport sugeruje, że wśród kandydatów do zastąpienia 65-latka znajduje się trzech trenerów. Są to Igur Tudor, Vicenzo Italiano (Fiorentina) oraz Raffaele Palladino (Monza).