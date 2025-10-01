Dybala podjął decyzję! Chce zostać w Romie na lata

Paulo Dybala to zawodnik, którego kontrakt z Romą obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Na temat oczekiwań piłkarza ws. nowej umowy informacje przekazało "Corriere dello Sport".

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala chce długoterminowej umowy z Romą

Paulo Dybala w obecnym sezonie rozegrał zaledwie trzy spotkania. Na boisku spędził 106 minut. Mimo to nie brakuje spekulacji, że Argentyńczyk może podpisać nową umowę z klubem. Konkretne doniesienia ujawniło „Corriere dello Sport”.

Źródło twierdzi, że napastnik chciałby związać się z Romą do końca kariery. Jednocześnie zawodnik stara się osiągnąć porozumienie z władzami Giallorossich w sprawie kontraktu, który miałby obowiązywać przez kolejne cztery lata.

Roma nie zamyka się na taką możliwość. W każdym razie, aby doszło do porozumienia, Dybala musi zgodzić się na warunki finansowe, które zakładają obniżenie obecnych zarobków. W najbliższych dniach do Włoch ma przyjechać agent piłkarza, aby rozpocząć rozmowy w sprawie nowej umowy.

40-krotny reprezentant Argentyny trafił do Romy w lipcu 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Juventusu. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Palermo i Instituto.

W barwach klubu z Rzymu rozegrał jak dotąd 116 meczów, w których zdobył 42 bramki i zaliczył 22 asysty. Największe sukcesy Dybala odnosił jednak w Juventusie, z którym pięć razy sięgnął po mistrzostwo Serie A i cztery razy po Puchar Włoch.

