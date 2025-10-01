Wybuch Viniciusa w Realu! Nie chodziło o Xabiego Alonso

Vinicius Junior nie dokończył meczu Realu Madryt z Kajratem Ałmaty we wtorek. Cadena SER podała, że Brazylijczyk był wściekły na Xabiego Alonso. Inne wieści ujawnił portal As.com.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior był wściekły na Franco Mastantuono

Vinicius Junior został w 70. minucie zmieniony w trakcie spotkania Realu Madryt z Kajratem Ałmaty, które zakończyło się pewnym zwycięstwem Los Blancos (5:0). Po zakończeniu meczu pojawiły się doniesienia, że Brazylijczyk miał być zły na trenera Xabiego Alonso za decyzję o jego zmianie – tak sugerowała Cadena SER. Tymczasem As.com podał inne wieści.

Według źródła frustracja Brazylijczyka była następstwem zachowania kolegi z drużyny. Vinicius Junior miał być rozczarowany decyzją Franco Mastantuono o strzale zamiast podaniu piłki do niego. Brazylijczyk uważał, że znajdował się w lepszej pozycji. Ostatecznie próba Argentyńczyka została zablokowana przez jednego z rywali.

Chwilę wcześniej doszło do podobnej sytuacji. Wówczas Arda Guler podał piłkę nie do Viniciusa Juniora, lecz do Kyliana Mbappe. Francuz jednak spudłował. Brazylijczyk również po tej akcji nerwowo wyrażał swoje niezadowolenie, gestykulując energicznie rękami w stronę kolegi.

41-krotny reprezentant Brazylii wystąpił w tej kampanii jak dotąd w dziewięciu spotkaniach. Zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty. Szansę na poprawę swojego dorobku będzie miał najprawdopodobniej w sobotę, gdy Real zmierzy się z Villarrealem w lidze hiszpańskiej.

Obecna umowa Viniciusa Juniora obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Jego rynkowa wartość wynosi około 170 milionów euro.

Czytaj więcej: Osimhen załatwił Liverpool. Galatasaray zaskoczyło faworyta