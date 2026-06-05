Real obserwuje, Koeman komentuje. Te słowa mogą wywołać poruszenie w Barcelonie

09:28, 5. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  AS

Denzel Dumfries znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Ronald Koeman skomentował możliwość jego przejścia do Realu Madryt i wskazał wprost inny kierunek.

Denzel Dumfries
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Ronald Koemena o ewentualnym transferze Denzela Dumfriesa

Denzel Dumfries może być jednym z bohaterów najbliższego okna transferowego. Real Madryt interesuje się prawym obrońcą Interu Mediolan i reprezentacji Holandii, a selekcjoner Oranje postanowił odnieść się do najnowszych doniesień w tej sprawie.

– Nie wiem, czy transfer jest już w pełni sfinalizowany, ale jeśli ktokolwiek zasługuje na taki transfer, to właśnie on. Wolałbym jednak, żeby trafił do Barcelony – powiedział Ronald Koeman cytowany przez dziennik „AS”.

Słowa selekcjonera reprezentacji Holandii nie są przypadkowe. Koeman przez lata był mocno związany z Barceloną. W latach 1989-1995 występował jako zawodnik Blaugrany, a wiele lat później, w sezonach 2020-2021, pełnił funkcję pierwszego trenera ekipy z Camp Nou. Nic więc dziwnego, że ewentualny transfer Dumfriesa do Realu Madryt nie jest scenariuszem, który szczególnie przypadłby mu do gustu.

Sam zawodnik od dawna uchodzi za jednego z najlepszych prawych defensorów w Europie. Jego atuty to przede wszystkim dynamika, siła fizyczna oraz umiejętność aktywnego wspierania ofensywy. W ostatnim sezonie Dumfries rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty.

Obecna umowa Holendra z aktualnym mistrzem Serie A obowiązuje do lata 2028 roku, co stawia włoski klub w komfortowej pozycji negocjacyjnej. Rynkowa wartość zawodnika Interu wynosi natomiast mniej więcej 25 milionów euro.

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