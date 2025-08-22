Milan zamierza poważnie wzmocnić pierwszą linię. Rossoneri są o krok od finalizacji transferu z udziałem Victora Boniface, ale oprócz Nigeryjczyka, na San Siro może trafić także napastnik ze Sportingu.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Francisco Trincao, Conrad Harder i Maximiliano Araujo

Milan solidnie wzmocni ofensywę

Victor Boniface przenosi się do Mediolanu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. W ten sposób Milan wzmocni kadrę napastnikiem, który w dwóch ostatnich sezonach strzelił łącznie 32 gole i zanotował 12 asyst. Jednak to nie koniec transferów Rossonerich. Na San Siro może przenieść się jednokrotny reprezentant Danii.

Sporting w ciągu jednego okienka straci dwóch ofensywnych piłkarzy? Szeregi mistrzów Portugalii opuścił już Viktor Gyokeres, który został zawodnikiem Arsenalu. Teraz z odejściem z Estadio Jose Alvalade jest łączony Conrad Harder, którego bacznie obserwuje Milan.

20-latek we wrześniu 2024 roku został wykupiony przez Lwy z FC Nordsjælland za 19 milionów euro, co oznacza, że Rossoneri będą musieli wyłożyć kilka milionów więcej. Harder, który może występować na każdej pozycji w pierwszej linii, w poprzednim sezonie zdobył 13 bramek i posłał 10 ostatnich podań w 54 spotkaniach. Jego transfer nie jest zależny od finalizacji ruchu z udziałem Boniface’a – Milan chce sprowadzić obu zawodników.