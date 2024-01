Trener Napoli Walter Mazzarri zbojkotował ceremonię wręczenia medali po finale Superpucharu Włoch. To reakcja szkoleniowca na na decyzje arbitra, z którymi nie zgadzał się. Obóz Azzurrich jest wściekły.

IMAGO / Alfredo Falcone Na zdjęciu: Walter Mazzarri

Napoli przegrało w finale Superpucharu Włoch

Mazzarri był jednak wściekły na decyzje arbitra

Szkoleniowiec zbojkotował ceremonię po meczu

Mazzarri zbojkotował ceremonię wręczenia medali

Napoli przegrało w finale Superpucharu Włoch z Interem Mediolan 0:1, a jedyna bramka padła w doliczonym czasie gry. Jej autorem był Lautaro Martinez.

Drużyna spod Wezuwiusza wściekała się na sędziego w pierwszej połowie, kiedy Hakan Calhanoglu potrzebował trzech ostrych fauli, zanim otrzymał żółtą kartkę. Zdaniem Azzurrich powinien zostać ukarany znacznie wcześniej.

Tymczasem arbiter w drugiej połowie w ciągu zaledwie pięciu minut pokazał Giovanniemu Simeone dwa żółte kartoniki i wyrzucił go z boiska za znacznie mniejsze przewinienia. To rozsierdziło obóz Napoli, a według mediów Walter Mazzarri miał krzyczeć do arbitra po tym zdarzeniu “wstydź się”. Szkoleniowiec w ramach protestu nie wziął udziału w ceremonii wręczenia medali, a także nie rozmawiał z mediami.

