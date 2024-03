IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Napoli gra na starym Stadio Maradona

Obiekt wymaga gruntownej przebudy

De Laurentiis chce wybudować nowy obiekt

De Laurentiis planuje budowę nowego stadionu dla Napoli

– Nie przebuduję stadionu w Fuorigrotta, ale zamiast tego zbuduję nowy obiekt w Bagnoli – powiedział wprost Aurelio De Laurentiis w czwartkowym wywiadzie dla TGR Campania.

Temat stadionu Napoli stał się w ostatnich latach bardzo popularny i wielu uważa, że gruntowna przebudowa jest konieczna, aby spełniać nowoczesne standardy. Prezydent Azzurrich już od dłuższego czasu spiera się o te kwestie z władzami miasta.

Calcio e Finanza zasugerowało, że prace można było przeprowadzić w ramach przygotowań do turnieju EURO 2032, którego współorganizatorami będą Włochy i Turcja, ale najnowsze twierdzenia De Laurentiisa sugerują, że w planach może być zupełnie nowy obiekt.

Stadio Maradona, na którym obecnie swoje mecze rozgrywa Napoli jest czwartym co do wielkości stadionem we Włoszech, za Stadio Giuseppe Meazza na San Siro, Stadio Olimpico w Rzymie i Stadio San Nicola w Bari.

