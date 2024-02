Victor Osimhen wróci do Neapolu pod koniec tego tygodnia po tym, jak dotarł z Nigerią do finału Pucharu Narodów Afryki, ale nie wiadomo, czy w najbliższy weekend będzie brał udział w rozgrywkach Serie A.

IMAGO / Newscom World Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen dotarł do finału PNA

Nigeria przegrała mecz o złoto

Napoli czeka na powrót swojej gwiazdy

Osimhen może opuścić mecz z Genoą

Victor Osimhen i jego reprezentacja Nigerii zostali pokonani przez gospodarzy turnieju Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 w niedzielnym finale Pucharu Narodów Afryki w Abidżanie, mimo że po godzinie prowadzili 1:0.

Napoli już czeka na jego powrót. Jak wiadomo, nigeryjski napastnik jest kluczowym zawodnikiem Azzurrich. Według doniesień Osimgen ma się pojawić w Neapolu w piątek lub sobotę.

Biorąc pod uwagę, że Napoli gra z Genoą w sobotnie popołudnie (początek o godzinie 15:00), jest mało prawdopodobne, że Osimhen zagra w meczu. Nawet, jeśli pojawi się we Włoszech już w piątek to media podkreślają, że może dostać wolne. Wynika to również z faktu, że od dłuższego czasu nie trenował z zespołem, choć Gianluca Di Marzio zaznacza, że Nigeryjczyk jest w dobrej kondycji fizycznej.

Zobacz również: Jest decyzja ws. występu Mbappe przeciwko Realowi Sociedad!