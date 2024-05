QSP / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt – Deportivo Alaves, typy bukmacherskie

Real Madryt awansował do finału Ligi Mistrzów po emocjonującym dwumeczu z Bayernem Monachium w zeszłym tygodniu. Zespół Carlo Ancelottiego już na kilka kolejek przed zakończeniem hiszpańskich rozgrywek zapewnił sobie mistrzostwo kraju i jest przede wszystkim skupiony na triumfie w Champions League. Królewscy we wtorek przeciwko Deportivo Alaves postarają się odnieść dziewiąte ligowe zwycięstwo. Klub ze stolicy dotychczas doznał jednej porażki w lidze, kiedy we wrześniu uległ w derbach z Atletico Madryt (1:3) na Civitas Metropolitano.

Warto zwrócić uwagę na doskonałą formę Deportivo Alaves, które w ostatnich czterech meczach La Liga zainkasowali 10 punktów. Myślę, że goście mogą napsuć sporo nerwów Królewskim na Santiago Bernabeu. Ja twierdzę, że Real zaliczy potknięcie na własnym boisku, a podopieczni Luisa Garcii zdołają zremisować. Mój typ: remis.

Real Madryt – Deportivo Alaves, ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do meczu z Alaves po wyjazdowym zwycięstwie nad Granadą (4:0) po golach Frana Garcii, Ardy Gulera i dublecie Brahima Diaza. Wcześniej Królewscy rozprawili się z Cadiz (3:0) przed własną publicznością. Tymczasem Deportivo Alaves ma za sobą kapitalne wyniki. W kwietniu pokonało Atletico Madryt i Celtę Vigo (3:0). Natomiast na początku maja ograło Valencię (1:0). W miniony weekend zremisowało z Gironą (2:2), co można było uznać za sporą niespodziankę. W tym sezonie Alaves nie było łatwo na wyjazdach, gdyż ekipa Luisa Garcii zdobyła jedynie 14 punktów w 17 meczach.

Real Madryt – Deportivo Alaves, historia

W grudniowym meczu obu drużyn, to Real Madryt zdobył trzy punkty, a jedyną bramkę zdobył Lucas Vazquez w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Wówczas Los Blancos kończyli mecz w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę otrzymał Nacho Fernandez.

Real Madryt – Deportivo Alaves, kursy bukmacherskie

Przeglądając ofertę Superbet, to typ na zwycięstwo Realu Madryt wynosi mniej więcej 1.30. Z kolei kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.00. Jeżeli twierdzisz, że komplet punktów powędruje do Deportivo Alaves, to taki kurs został ustalony na poziomie około 10.00. Przy okazji obstawiania tego spotkania można skorzystać z promocji oferowanej przez Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet, to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Real Madryt – Deportivo Alaves, typ kibiców

Real Madryt – Deportivo Alaves, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Aurelien Tchouameni Uraz stopy Początek czerwca 2024

Kontuzje i zawieszenia Deportivo Alaves Zawodnik Powrót Aleksandar Sedlar Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Real Madryt – Deportivo Alaves, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Deportivo Alaves Luis García Plaza Rezerwowi ▼ 2 Daniel Carvajal 5 Jude Bellingham 6 Nacho Fernandez 7 Vinícius Júnior 8 Toni Kroos 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 15 Federico Valverde 23 Ferland Mendy 25 Kepa Arrizabalaga 1 Antonio Sivera 2 Andoni Gorosabel 3 Ruben Duarte 7 Alex Sola 8 Antonio Blanco 10 Ianis Hagi 11 Luis Rioja 17 Xeber Alkain 21 Abde Rebbach 29 Joaquín Panichelli 32 Samu Omorodion 33 Adrián Rodríguez 39 Eneko Ortiz

Real Madryt – Deportivo Alaves, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 36. kolejki La Liga, które zostanie rozegrane na Santiago Bernabeu pomiędzy Realem Madryt a Deportivo Alaves odbędzie się w poniedziałek (14 maja) o godzinie 21:30. Transmisja z meczu dostępna będzie w Eleven Sports 1. Rywalizację będzie można obejrzeć korzystając z usługi CANAL+ online. Cena pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium wynosi 74 zł przy miesięcznej subskrypcji.

